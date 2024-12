Milan-Genoa, Vieira: “Pareggio meritato, su Balotelli…”

Se è mancato qualcosa in attacco: "Volevamo fare bene oggi, volevamo andare avanti e fare gol. Però bisogna rispettare l'avversario e non era semplice oggi. Oggi ci siamo difesi insieme e bene. Dovevamo creare di più. Pinamonti è stato importante. Dobbiamo crescere ancora, ma un grande passo avanti".

Se ha pensato di vincere provando a mettere Balotelli e se pensava di fare così bene: "Quando rivedrò la partita, sicuramente vedrò qualcosa da migliorare. Però la stabilità e l'equilibrio della squadra è importante. Non avevamo bisogno di un altro attaccante. Abbiamo fatto benissimo e abbiamo fatto questo risultato perché abbiamo lavorato bene. I giocatori lavorano bene in allenamento, abbiamo un'idea chiara di come giocare e per questo facciamo questi risultati. Mi piace il fatto che nel secondo tempo abbiamo giocato con personalità. Per questo un passo avanti".

Il prossimo passo da fare: "Abbiamo obiettivi: vogliamo vincere, però è importante non dimenticare dove eravamo cinque o sei giorni fa. Bisogna dare fiducia ai giocatori e l'abbiamo fatto. Vogliamo giocare meglio e andare più in avanti, ma non si può fare sempre, soprattutto quando si gioca col Milan".

Se ha imparato qualcosa da allenatore in Serie A: "Ho fatto solo quattro partite, ancora è troppo presto per fare bilanci. È sempre stato un campionato difficile, con pochi gol. Per vincere si gioca sui dettagli. Dobbiamo fare meglio, ma stasera sono felice e contento della partita fatta".

Sulla posizione di Zanoli e Miretti: "Zanoli a destra è una bella sorpresa. Sta facendo benissimo. Continuiamo a lavorare con lui perché ha la qualità mentale e fisica per far bene la fascia destra. Però può fare meglio, soprattutto nell'area avversaria. Può prendere migliori decisioni, ma arriva col tempo. Si vede che è un terzino. Miretti è più centrale, lavora bene con la squadra".

Su Leali: "La squadra sta facendo benissimo. I centrali hanno fatto una grande partita e Liberali sta facendo benissimo. Dà fiducia alla difesa perché è calmo. Ha fatto due o tre parate importantissime oggi".