Milan-Genoa, rossoneri a secco a San Siro in Serie A in tre gare su quattro

Ieri sera, la partita della sedicesima giornata di Serie A tra Milan e Genoa è finita 0-0 . A fine partita, i tifosi rossoneri hanno fischiato la squadra e, in particolar modo, la dirigenza . Il Milan, che adesso è ottavo in classifica con una partita da recuperare , è rimasto ancora a secco di gol in casa.

Infatti, come riportato dal portale di statistiche Opta, il Milan non è riuscito a segnare in 3 delle ultime 4 partite casalinghe di Serie A, tante volte come nelle precedenti 45 gare a San Siro nella competizione.