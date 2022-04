Milan-Genoa, San Siro applaude Inzaghi e fischia Kessié | Serie A News

Filippo Inzaghi, presente a 'San Siro' per Milan-Genoa, applaudito dai suoi ex tifosi. I quali, invece, hanno fischiato ancora Franck Kessié

Ben 70mila spettatori, questa sera a San Siro, per Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. I tifosi rossoneri, in massa, hanno applaudito Filippo Inzaghi, ex attaccante ed ex allenatore del Diavolo, presente allo stadio. 'SuperPippo' si è intrattenuto, a bordo campo, come testimoniato dalle immagini di 'DAZN', con il CEO rossonero, Ivan Gazidis e ha poi salutato anche Alessio Romagnoli, capitano del Milan indisponibile per il match.