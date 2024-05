Milan-Genoa, il programma della vigilia dei rossoblu di Gilardino

Domani, domenica 5 maggio, alle ore 18:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Genoa, partita della 35^ giornata della Serie A 2023-2024. Oggi, però, è giornata di vigilia del match: come la trascorreranno i rossoblu? La squadra scenderà in campo in giornata per l'allenamento di rifinitura in vista della partita contro i rossoneri di Stefano Pioli.