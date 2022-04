Milan-Genoa, Pioli: “Gabbia? Uno dei motivi dei nostri grandi risultati”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul gol iniziale che ha sbloccato subito il punteggio: "Ci ha dato serenità, anche tattica. Il Genoa non ha affrontato la partita per fare una fase difensiva bassa. Noi se abbiamo qualche spazio in più possiamo diventare più pericolosi. Noi allenatori valutiamo le prestazioni, ma era troppo importante per l'ambiente vincere. Dobbiamo recuperare le energie perché martedì abbiamo un'altra partita non male".