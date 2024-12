Milan-Genoa, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Il Milan compie 125 anni, noi dobbiamo essere all'altezza della storia di questo grande Club. Ho parlato alla squadra - così Mister Fonseca nella conferenza stampa della vigilia -, ho guardato negli occhi i giocatori e gli ho detto quello che volevo. Abbiamo affrontato e risolto il problema nello spogliatoio, abbiamo lavorato bene: siamo una famiglia, ora andiamo avanti, saremo pronti per il Genoa. Spesso sembriamo una montagna russa, il difetto è mentale: dobbiamo affrontare ogni appuntamento con le stesse motivazioni, senza presunzione".

QUI GENOA — Il Genoa si presenta a San Siro in netta ripresa. Nello scorso weekend i rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro il Torino, mentre in precedenza avevano vinto per 2-0 contro l'Udinese. La formazione di Vieira sta attraversando un ottimo momento di forma, è in serie positiva da più di un mese, dimostra grinta e concretezza. Un banco di prova per confermare i progressi, schierandosi con un probabile 4-3-3: da Leali in porta a Pinamonti in attacco, passando per Bani, Badelj, Frendrup e Zanoli. Senza dimenticare l'ex Balotelli. Vásquez torna dalla squalifica, Messias dà forfait.

"Siamo sicuri di affrontare un avversario forte - così Vieira -, con un allenatore bravissimo. L'abbiamo preparata per giocarcela, dobbiamo essere forti di testa e avere personalità. Dobbiamo cercare il gol attraverso il gioco perché conosciamo le loro qualità e non vogliamo andare a Milano per difenderci, vogliamo metterli in difficoltà anche con il possesso palla. Il mio rapporto col Milan è sempre stato positivo, ho avuto la fortuna di giocare lì con grandissimi giocatori".

I NUMERI PRE PARTITA DI MILAN-GENOA —

Milan senza sconfitte in 12 dei tredici più recenti incontri di Serie A contro il Genoa (9V, 3N).

I rossoneri hanno realizzato almeno 2 gol in ben 8 delle più recenti dieci gare di campionato contro il Genoa, tante volte quante nelle precedenti 36.

Milan con la porta inviolata in 5 dei primi sette match casalinghi in questo campionato; i rossoneri non registrano più clean sheet dopo le prime otto interne in una stagione di Serie A dal 2002/03 (7).

Le 12 più recenti reti del Milan in Serie A sono state messe a segno su azione; i rossoneri non registrano una serie più lunga di gol nella competizione senza realizzarne neanche uno da palla inattiva da ottobre 2022-gennaio 2023 (14).

Rafael Leão è stato coinvolto in 3 gol nelle quattro più recenti presenze in campionato, solo una in meno rispetto a quanto fatto nelle prime nove del torneo.

DOVE GUARDARE MILAN-GENOA — In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

Su AC Milan Official App, dalle 19.45, sarà possibile seguire LIVE le celebrazioni del nostro 125° Anniversario.

QUI SERIE A — L'arbitro sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, insieme ai guardalinee da Rossi e Moro, al quarto ufficiale Zufferli, al VAR Di Bello e all'AVAR Camplone.

La 16ª giornata di Serie A si è aperta venerdì con Empoli-Torino 0-1. Sabato si sono giocate Cagliari-Atalanta 0-1, Udinese-Napoli 1-3 e Juventus-Venezia 2-2. Domenica alle 12.30 in programma Lecce-Monza, alle 15.00 Bologna-Fiorentina e Parma-Hellas Verona, alle 18.00 Como-Roma e alle 20.45 Milan-Genoa. Lunedì, in conclusione, Lazio-Inter alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Atalanta 37; Napoli 35; Inter**, Fiorentina** e Lazio* 31; Juventus 28; Milan** e Bologna** 22; Udinese 20; Empoli e Torino 19; Roma* 16; Parma* e Genoa* 15; Cagliari 14; Lecce* 13; Como* e Verona* 12; Monza* e Venezia 10. (* una in meno; ** due in meno). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Bondo, due notizie negative per Ibra e Moncada >>>