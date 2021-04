Milan-Genoa, la probabile formazione dei rossoblù | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco come dovrebbe presentarsi in campo il Genoa di Ballardini nella gara di domani alle 12.30 contro il Milan

Milan-Genoa, gara valida per la 31esima giornata di Serie A TIM, verrà disputata domani pomeriggio alle ore 12.30 allo Stadio 'San Siro'. I rossoneri non vincono tra le mura di casa da febbraio, mentre i rossoblù vogliono riscattarsi dopo l'ultima sconfitta esterna contro la Juventus. La squadra di Ballardini dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2 con Perin tra i pali difeso da Goldaniga, Zapata e Masiello. Recuperati Czyborra e Strootman che partiranno titolari dal primo minuto. In avanti Destro e Pjaca, anche se quest'ultimo è insidiato da Scamacca. Ecco, di seguito, la probabile formazione del 'Grifone'.