Jimenez e Liberali protagonisti a San Siro: prima da titolare in Serie A

Alex Jimenez ha centrato la sua quarta presenza in Serie A, ma questa volta da titolare, la prima, una novità importante nella sua carriera. Le tre precedenti apparizioni nel massimo campionato risalgono alla scorsa stagione, quando è stato impiegato come subentrato nelle sfide contro Empoli, Roma e Napoli. Nonostante la giovane età e l’esperienza limitata in Serie A, Jimenez ha già avuto l’opportunità di giocare da titolare in altre competizioni. Nella stagione 2023/24, infatti, ha preso parte da titolare alle sfide di Coppa Italia contro Cagliari e Atalanta, mettendo in mostra le sue qualità.