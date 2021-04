Milan-Genoa, i precedenti a ‘San Siro’: il bilancio sorride ai rossoneri

Le ultime notizie sul Milan. Milan e Genoa si sono sfidati 52 volte allo Stadio 'San Siro': ecco i precedenti tra le due squadre

Domani pomeriggio alle ore 12.30, Milan e Genoa si sfideranno sul prato di 'San Siro' per quella che sarà la gara valida per la 31esima giornata di Serie A TIM. Stando a quanto riportato da 'Opta', le due formazioni si sono sfidate 52 volte in passato all'interno dello stadio milanese, con il bilancio che sorride ai rossoneri. Infatti il 'Diavolo' ha vinto 32 volte contro i rossoblù, mentre le due squadre hanno pareggiato in 14 occasioni. Dunque sono solo sei i successi del 'Grifone'. L'ultimo, tra l'altro, arrivò lo scorso anno con la partita terminata 1-2. Quel match si ricorda non tanto per la sconfitta dei ragazzi di Pioli ma perché fu l'ultimo incontro di campionato prima del lockdown nazionale. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: le sue parole alla vigilia di Milan-Genoa.