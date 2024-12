Milan-Genoa, Dj Ringo: “Un disastro. Festa dei 125 anni è solo marketing”

Ieri sera, il Milan ha pareggiato 0-0 contro il Genoa e Dj Ringo , tifoso rossonero, ha commentato il match e la festa dei 125 anni del club. A fine partita, i tifosi hanno fischiato squadra e, in particolar modo, dirigenza.

Questo è stato il commento di Dj Ringo sul suo profilo X: "A parte la maglia (finalmente in rossonero) e i giovani che almeno nell'atteggiamento han combattuto, il resto un disastro.. Sentire quei fischi a boato è stato terribile, festa dei 125 anni ? Ma quale festa era solo marketing x vendere quella maglia.. Pensate a giocare e non alle seghe mentali da marketing! Società rappresentata in tribuna da chi?".