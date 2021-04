Milan-Genoa, Destro al 45′: “Stiamo facendo bene. Peccato per il gol preso”

Mattia Destro, attaccante rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del primo tempo di Milan-Genoa

Mattia Destro, attaccante rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del primo tempo di Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A in svolgimento a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Stiamo facendo bene, peccato all'inizio, perché abbiamo perso una palla e hanno fatto gol. Dobbiamo continuare così. Come ho detto, stiamo facendo bene. Quando prendi gol perdi un po' di fiducia. Ma siamo stati bravi a recuperare". Intanto, per il calciomercato estivo, i rossoneri tornano su un vecchio amore >>>