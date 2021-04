Milan-Genoa, Criscito e Zappacosta salteranno il match di ‘San Siro’

Le ultime notizie sul Milan. Mimmo Criscito e Davide Zappacosta salteranno il match di domenica tra Milan e Genoa: le ultime

Mimmo Criscito e Davide Zappacosta salteranno il match di domenica tra Milan e Genoa. La gara è in programma alle 12.30 e sarà valida per la 31esima giornata di Serie A. Ballardini, dunque, dovrà fare a meno di due dei suoi uomini più importanti della rosa. L'ex Zenit non sarà presente sul prato di 'San Siro' perché ha rimediato un cartellino giallo nella partita persa contro la Juventus, il che gli è valsa la squalifica visto che era diffidato. Riguardo l'esterno ex Roma, invece, ha dovuto abbandonare il campo dell'Allianz Stadium', lasciando in 10 i suoi compagni di squadra nei minuti finali del match, a causa di un problema al flessore sinistro. Assenze importanti per il Genoa, ma non per questi due motivi si darà per vinto contro il Milan. Riguardo il mercato, Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.