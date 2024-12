Milan-Genoa, i convocati rossoblù: due assenze molto pesanti per Vieira

Patrick Vieira, allenatore rossoblù, ha diramato la lista dei convocati in vista del match tra Milan e Genoa, in programma alle ore 20:45 di domani, domenica 15 dicembre, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. L'ex della sfida dovrà fare a meno di sei giocatori, con due assenze molto pesanti. Non saranno della partita, infatti, Junior Messias e Ruslan Malinovskyi. A questi si aggiungono Koni De Winter, Caleb Ekuban, Honest Ahanor e Jeff Ekhator. Torna invece Johan Vasquez, che aveva saltato l'ultimo incontro per squalifica. Tra i giovani è stato chiamato Federico Accornero. Ecco, dunque, l'elenco completo.