Serie A – Il Milan delude nel 125° anniversario: Champions lontana

Il Milan delude nella notte del 125° anniversario dalla sua fondazione, con un pareggio che pesa come un macigno. I rossoneri non solo incassano una pesante battuta d'arresto, ma perdono anche una posizione in classifica, scavalcati dal Bologna, ora davanti al Diavolo. La situazione in Serie A si fa sempre più complicata, e se oggi la stagione finisse, il Milan, nella migliore delle ipotesi, si qualificarebbe per la Conference League, a meno che una squadra fuori dalle prime 8 non vinca la Coppa Italia.