Milan-Genoa, tre ex rossoneri a San Siro: Balotelli, Messias e Vieira

Stasera, alle ore 20:45 , il Milan affronterà il Genoa e per Mario Balotelli ed il tecnico Patrick Vieira sarà una partita particolare. Entrambi, infatti, hanno vestito la maglia rossonera. Anche Junior Messias ha giocato nel Milan, ma stasera non giocherà per una distrazione muscolare al polpaccio .

Balotelli ha giocato per il Milan dal gennaio 2013 fino ad agosto del 2014 e poi, in prestito dal Liverpool, nella stagione 2015/2016. L'arrivo in rossonero nel 2013 sancì il suo ritorno in Italia dopo 2 stagioni e mezzo al Manchester City. Esordì in rossonero, con tanto di doppietta, il 3 febbraio 2013 contro l'Udinese. Grazie ai suoi 12 gol in 13 partite di campionato, il Milan arrivò terzo e si qualificò ai preliminari della Champions League 2013/2014. In maglia rossonera, Balotelli ha giocato 77 partite, in cui ha segnato 33 gol e fornito 9 assist.