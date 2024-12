Milan-Genoa, Ambrosini: “I rossoneri avevano poca voglia di vincere”

"Secondo me il Milan ha avuto troppa poca voglia di vincere questa partita. La sensazione è che, in questo momento, ci sia poca energia, poco entusiasmo e poco slancio. Quindi, insomma, sono stati anche sfortunati, avevano avuto l'opportunità con Morata, due occasioni grosse. Però in generale la sensazione, anche allo stadio, è che si sia smarrito un po' di quell'energia, di quella forza, che questa squadra aveva". LEGGI ANCHE: Milan, critica feroce di Salvini a RedBird: “Non c’è rispetto per la nostra storia” >>>