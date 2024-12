Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Italiano, nonché tifoso del Milan, è intervenuto alla trasmissione QSVS, in onda su Telelombardia, per commentare il triste pareggio interno (0-0) maturato contro il Genoa a 'San Siro' in occasione della partita che rappresentava il culmine dei festeggiamenti per i 125 anni del club rossonero.