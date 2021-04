Milan-Genoa 2-1: autogol di Scamacca | Serie A News

Autorete di Gianluca Scamacca a metà ripresa in Milan-Genoa. Rossoneri di nuovo in vantaggio a 'San Siro' contro i rossoblu

Sugli sviluppi di un corner battuto da Hakan Çalhanoğlu, sfortunata deviazione dell'attaccante del Genoa, inseguito sul mercato proprio dai rossoneri, e palla alle spalle di Mattia Perin, incolpevole. Milan-Genoa 2-1.