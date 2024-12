Gabbia, il pilastro silenzioso del Milan: solidità e stabilità

Matteo Gabbia è quel punto fermo che rende tutto più facile. Con lui in campo, difendere per il Milan diventa un compito naturale

Il valore della solidità. Matteo Gabbia è quel punto fermo che rende tutto più facile. Con lui in campo, difendere diventa un compito naturale, e anche il rinnovo del suo contratto si chiude senza complicazioni, lontano dalle trattative interminabili. Gabbia è il "facilitatore", una figura sempre più rara in un calcio che punta all’alza continuo dei prezzi e dei contratti. Al Milan , lui incarna la serenità di chi gioca nel club che ha sempre tifato, e per questo i tifosi lo apprezzano profondamente.

Per i supporter rossoneri, Gabbia è già il capitano in pectore, mentre per Fonseca è una garanzia in una difesa che, purtroppo, ha faticato a trovare stabilità. La differenza tra un Milan con Gabbia e uno senza è netta: con lui in campo, il Diavolo ha ottenuto due clean sheet consecutivi, un risultato che mancava dal marzo scorso. E in entrambe le partite senza gol, Gabbia era titolare.