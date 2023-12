Milan-Frosinone, Pobega: “Hanno individualità e gruppo: sarà difficile”

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Frosinone, partita della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Dopo la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund ci siamo subito concentrati per preparare questa partita e fare la miglior prestazione possibile. Il Frosinone? Sicuramente è una squadra che ha entusiasmo, qualità. Con individualità, ma anche con gioco di gruppo. È difficile da affrontare, ma noi cercheremo di mettere in campo le nostre migliori qualità per metterlo in difficoltà". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Frosinone in tv o diretta streaming >>>