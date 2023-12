Milan-Frosinone, Pioli: “Jovic sta bene. Theo Hernandez centrale perché …”

Sul Frosinone : "Gioca un ottimo calcio, giocheranno con fiducia. Dobbiamo vincere la seconda partita di fila dopo la Fiorentina, in campionato non succede da tempo. Dobbiamo dare tutto e giocare con lucidità".

Su Jovic: "E' arrivato non in condizione, ora sta bene e può dimostrare le sue qualità".