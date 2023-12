Milan-Frosinone, la chiave della gara: cavalcare i momenti | News

CAVALCARE I MOMENTI

Il Milan ha due giocatori che stanno ritrovando fiducia e ritmo dopo i primi mesi di ambientamento. Parliamo di Luka Jović e Samuel Chukwueze: il primo ha lanciato buoni segnali nelle ultime due sfide, prima l'assist per Theo che ha fruttato il rigore vincente contro la Fiorentina, poi il palo colpito e un'altra occasione costruita contro il Borussia Dortmund. Il secondo ha finalmente trovato la via della rete in una delle notti più complicate, emergendo come uno dei migliori in campo nella sfida contro i tedeschi. Se la squadra fatica, loro stanno finalmente trovando gli spazi e le giocate che potrebbero aiutare i compagni a superare questa fase. Saranno ancora loro, insieme probabilmente a Pulisic, a guidare l'attacco contro il Frosinone, ed è lecito attendersi delle prove in linea con la crescita vista nelle ultime partite. LEGGI ANCHE: Milan, futuro arabo? Maldini pungola Scaroni. E la stoccata di Bennacer... >>>