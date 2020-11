Milan-Fiorentina, sono 4 gli ex della partita | Serie A News

Milan-Fiorentina, sono 4 gli ex della partita

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Il Milan oggi pomeriggio alle ore 15.00 ospiterà a San Siro la Fiorentina, compagine che nello scorso campionato non è riuscita a battere nemmeno una volta tra andata e ritorno.

SEGUI MILAN-FIORENTINA LIVE ED IN ESCLUSIVA SU DAZN. ATTIVA ORA

Nel match odierno, tra panchina e titolari, saranno 4 gli ex della partita. Il più importante e più recente è Giacomo Bonaventura che ha vestito la maglia rossonera dal 2014 al 2020, prima di passare a parametro zero in estate proprio al club viola. Il secondo è Ciprian Tatarusanu, secondo portiere del Milan, che ha indossato la maglia della Fiorentina dal 2014 al 2017. Il terzo è Patrick Cutrone, oggi attaccante del club toscano, ma che in rossonero ci è cresciuto. In prima squadra ha giocato dal 2016 al 2019. L’ultimo è Ante Rebic che in viola ha giocato nelle stagioni 2013-14 e 2015-16 (totale 12 presenze e 3 gol).

POSSIBILE UNA STAFFETTA REBIC-COLOMBO: LE ULTIME>>>