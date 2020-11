Milan-Fiorentina, probabili formazioni: possibile staffetta Rebic-Colombo

Milan-Fiorentina: davanti possibile staffetta Rebic-Colombo

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, in avanti possibile staffetta tra Ante Rebic e Lorenzo Colombo. Il croato si sta lentamente ritrovando dopo un avvio di stagione reso complicato dall’infortunio al gomito patito in quel di Crotone a settembre. Ora, però, è reduce da due importanti partite in cui ha trova due assist decisivi. Il primo a Ibrahimovic al San Paolo (gol del 2-0 rossonero) e il secondo contro il Lille giovedì sera, quando ha servito alla perfezione Castillejo.

Oggi contro la Fiorentina, Rebic giocherà ancora titolare nel ruolo di prima punta vista l’assenza di Ibrahimovic. Secondo la Gazzetta, a gara in corso, potrebbe esserci una staffetta con il giovanissimo Lorenzo Colombo (classe 2002), entrato in campo anche a Napoli.

