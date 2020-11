Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Siamo sulla strada giusta”

MILAN NEWS – Cresce esponenzialmente partita dopo partita, Alexis Saelemaekers. Oggi in Milan-Fiorentina è stato forse il migliore in campo in assoluto e al termine del match ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni: “Per me è una grande cosa avere la fiducia del Mister. Sono contento di aver aiutato la squadra, devo continuare così ogni partita. Sappiamo che per lui è un momento difficile, ma abbiamo vinto anche per lui oggi. Siamo contenti. Lavoriamo tanto tutta la settimana per questo e dobbiamo andare avanti così ogni partita, siamo sulla strada giusta”.

