Milan-Fiorentina, Bonera: “Siamo grande squadra. Pioli sempre con noi”

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni post-partita di Bonera

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Bonera: “Vedo un altro piccolo tassello a questo grande puzzle iniziato tempo fa. La terza partita della settimana è sempre la più complicata, sapevamo avremmo avuto difficoltà, ma anche nei momenti difficili abbiamo reagito da grande squadra quale siamo. Siamo un gruppo vero, sano e con valori. Abbiamo fatto una videochiamata anche negli spogliatoio. Il Mister era a casa, ma di fatto è sempre con noi. Mi sono perso l’esultanza di Romagnoli, ma ho goduto per il gol. Ho dato subito indicazioni per rimettersi a posto, perché sapevo che la Fiorentina avrebbe provato subito a pareggiare. Siamo contenti per lo spirito, lo stesso da molto tempo. Sappiamo l’importanza di Kessie, da ormai molte partite dimostra di essere importantissimo, anche a livello specifico di peso e qualità. Pensavamo tutti fosse un giocatore di forza, ma è migliorato tantissimo anche a livello tecnico e nella gestione della palla. Siamo contenti. Ci sono momenti della stagione in cui calci due volte e fai tre gol, oggi Calhanoglu invece ha preso palo. È una situazione che esercitiamo spesso, ma l’apporto che dà Calha è qualcosa che va oltre il normale. Siamo soddisfatti del suo rendimento, al di là dei gol. Calabria ha avuto come tutti una crescita anche di personalità, crede nei propri mezzi. Su Simon sapevamo che la sua esperienza serviva alla squadra in un momento difficile come lo scorso gennaio. È affidabile, un leader e un uomo vero. Donnarumma è un campione, i campioni fanno queste prestazioni. Quando serve c’è sempre e l’ha dimostrato anche oggi. Sono contento di aver fatto esperienza, ma la squadra ha un grandissimo allenatore che siamo tutti ansiosi di vedere di nuovo a Milanello. Siamo cresciuti in autostima, grazie al lavoro quotidiano e al piacere di stare insieme e lavorare. Questo ci accomuna all’ultimo Milan vincente”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>