Milan-Fiorentina, Prandelli: “Donnarumma ha salvato due gol fatti” / News

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Prandelli nel post-partita

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Cesare Prandelli, tecnico viola, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Fiorentina a ‘San Siro‘, gara della 9^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Prandelli:

Sulla squadra: “Diciamo che spesso un episodio può togliere certezze, in questo momento ne abbiamo poche. Quelle poche che abbiamo però sono buone. Abbiamo riempito poco l’area, ma in 10 giorni non possiamo risolvere tutto subito. Questa squadra ha una buona potenzialità, ma dobbiamo migliorare nella riconquista della palla e cercare nuove soluzioni in fase offensiva”.

Su Donnarumma: “Oggi abbiamo trovato un Donnarumma che sembra non abbia fatto nulla ma ha salvato due gol fatti. Dobbiamo partire da lì. Quando fai i cambi questa squadra non si esprime sulla coralità, ma sui singoli”.

Su Borja Valero davanti alla difesa: “E’ un professore di calcio, sa giocare in tutte le zone di campo. Abbiamo fatto abbastanza bene. Quando prendi due gol a San Siro è complicato, ma non abbiamo mollato. Se Donnarumma non faceva quell’intervento su Ribery potevamo riprenderla. Ripartiamo da qui, il lavoro non mi spaventa”.

Sulla ferocia che è mancata: “Noi arriveremo anche a quella condizione che è indispensabile, dobbiamo giocare un calcio propositivo. Sono arrivato da poco, manca un po’ di cattiveria, quella dobbiamo darla in allenamento. Nel momento in cui avremo una condizione più importante di Callejon miglioreremo. I centrocampisti hanno attitudine offensive e dobbiamo lavorare”.

Su Maradona: “Eera un avversario correttissimo, nessuno ha mai avuto problemi con lui. Il ricordo è che lui ha fatto sognare tante generazioni, è stato l’unico al mondo”.

