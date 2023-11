Milan-Fiorentina, Pioli: “Camarda giovanissimo ma maturo. Vi dico che …”

Sullo spirito diverso fatto vedere dalla squadra: "È l'aspetto positivo di questa partita. Vuol dire che abbiamo capito gli errori delle precedenti partite, non vinte quando si erano indirizzate bene. Abbiamo vinto la partita giusta per il nostro momento. Poi i momenti nel calcio cambiano velocemente. Non vincevamo da 50 giorni. Affrontando una squadra di livello, abbiamo fatto una buona partita".

Sull'esordio di Francesco Camarda: "Abbiamo cercato di accompagnarlo vero la partita di stasera con grande serenità. Com'è giusto per un ragazzo così giovane. Ma è stato facile perché è giovanissimo, ma maturo. Umile e con la testa sulle spalle. Avrà solo riscontri positivi da stasera. Non penserà di essere già arrivato, gli darà ancora più stimoli per crescere e la volontà di continuare a fare bene. Ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore".

Su Milan-Borussia Dortmund: "Non è che con questa vittoria passa tutto. Dobbiamo dare continuità e vincere tante partite. Non credo che il nostro campionato sia finito per essere ambiziosi ma non dobbiamo dipendere dagli avversari, bisogna fare tante vittorie. Martedì è decisiva, poi ci sono tante partite che la squadra sa di dover preparare bene".

Sulla vittoria di oggi in vista della Champions: "Io penso che la partita di martedì sia una cosa a sé. Sappiamo che abbiamo fatto una gran partita e una gran vittoria contro il PSG, sappiamo come dobbiamo prepararla. Non basterà esssere compatti e saper soffrire, ci vorrà energia, qualità e una grandissima prestazione. Siamo così dentro la nostra causa che non vincere per 50 giorni ci ha pesato". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

