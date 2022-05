Milan-Fiorentina, prima partita trasmessa nel metaverso | Serie A News

Milan-Fiorentina, disputata ieri e decisa da un gol di Rafael Leao nel finale di gara, è stata la prima partita trasmessa nel metaverso

Domenica 1° maggio , in occasione del match tra Milan e Fiorentina disputatosi a San Siro, è stato possibile assistere alla gara all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis . Il progetto, ideato dalla Lega Serie A, rappresenta la prima partita di un Campionato ad essere trasmessa nel metaverso, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con The Nemesis .

Su questa iniziativa della Lega Serie A si è espresso Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer: “Siamo orgogliosi di essere stati protagonisti della prima partita di campionato ufficiale trasmessa nel metaverso, grazie all’iniziativa pionieristica della Lega Serie A e partner coinvolti. È un traguardo di cui come club andremo orgogliosi in quanto perfettamente in linea con lo spirito innovativo del Milan, impegnato in un processo di modernizzazione e digitalizzazione importante che ha visto il club raggiungere risultati importanti, e da sempre attento a sfruttare i trend del mondo digitale per ingaggiare gli oltre 500 milioni di tifosi del Milan nel mondo.”