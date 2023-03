Fiorentina-Milan senza Leao: chi tra Rebic e De Ketelaere?

Il Milan, contro la Fiorentina, dovrà fare a meno di Leao. Al suo posto Pioli potrebbe scegliere Rebic o De Ketelaere

Emiliano Guadagnoli

Il Milan sta ripartendo: dopo il gennaio 2023 da incubo, i rossoneri hanno ripreso a vincere mettendo insieme una fila di risultati molto interessanti che hanno permesso alla squadra di tornare al secondo posto (a pari con l'Inter) in campionato. Pioli ha ritrovato la sua squadra e anche tutti i giocatori. Contro la Fiorentina, però, l'allenatore dovrà fare a meno di Rafael Leao, squalificato dopo il giallo per proteste preso contro l'Atalanta. Le scelte dell'allenatore potrebbero essere due: puntare su Ante Rebic oppure su Charles De Ketelaere.

Perché Rebic — Senza Rafael Leao, il Milan perde molto dal punto di vista di manovra offensiva. Pioli quindi, potrebbe cercare un modo diverso di attaccare senza il talento portoghese. La scelta potrebbe ricadere su Rebic. Il croato potrebbe essere un'ottima spalla di Giroud come vera e propria seconda punta. Ante, infatti, potrebbe aiutare la squadra come attaccante aggiunto e garantire pericolosità in fase offensiva. Con Rebic, infatti, il Milan potrebbe avere due bocche da fuoco in avanti, in grado di segnare. Il croato, però, non sta vivendo un periodo bellissimo di forma e di prestazioni, per questo Pioli potrebbe guardare da un'altra parte.

Perché De Ketelaere — L'altra parte potrebbe essere rappresentata da Charles De Ketelaere. Il belga potrebbe approfittare di questa opportunità e giocare al massimo. Al contrario di Rebic, il trequartista, potrebbe giocare in coppia con Brahim Diaz alle spalle di Giroud e non al suo fianco. In questo modo, la fase offensiva rossonera, potrebbe giovare delle qualità dei due, magari con i fraseggi più veloci e palle in profondità. Inoltre, questo ruolo misto tra esterno e trequartista potrebbe essere quello perfetto per CDK. Con il Bruges ha spesso giocato tra l'esterno, la prima punta e la trequarti. Vedremo se il belga, se ne avrà la possibilità, riuscirà finalmente a sbloccarsi e brillare.

Fuori anche Krunic — Un altro giocatore che non ci sarà contro la Fiorentina è Rade Krunic, anche lui squalificato. Al suo posto potrebbe giocare Ismael Bennacer al rientro. Pioli però, potrebbe non rischiarlo, anche in vista della partita contro il Tottenham. Se si dovesse avverare questa circostanza, il tecnico potrebbe scegliere tra Pobega, Vranckx e la sorpresa Bakayoko. Milan, le caratteristiche tecniche e fisiche di Scamacca >>>

