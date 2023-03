Milan, Scamacca possibile obiettivo? Le sue caratteristiche | Video

Il Milan, potrebbe essere alla ricerca dell'attaccante del futuro. Con Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic non più di primo pelo, la dirigenza rossonera, dovrà pensare a un possibile sostituto. Tra i molti nomi che circolano, uno potrebbe essere quello di un bomber italiano. Secondo repubblica.it, il club rossonero starebbe nuovamente pensando a Gianluca Scamacca, centravanti ex Sassuolo già cercato in passato dal Diavolo, che al momento, non sta brillando al West Ham.