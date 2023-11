Milan-Fiorentina, Italiano: “Tutti trovano le giocate per fare gol, noi no”

Sulla squadra: "Nel primo tempo non siamo riusciti a scardinare il Milan, pur avendo il pallino del gioco. Nel secondo abbiamo messo in campo la voglia giusta. In queste situazioni dobbiamo ricercare qualcosa in più, trovare un guizzo, una giocata. Un peccato perdere punti così, dobbiamo cercare di diventare fortissimi. Ci manca quel passo in più, ma siamo sulla strada giusta".

Sugli attaccanti: "Io sono convito che a livello individuale qualche domanda dobbiamo farcela. In una partita così, creare tanto e non fare gol sarei arrabbiato. Mettiamo in difficoltà squadre più forti di noi e dobbiamo continuare così".

Sui pochi gol: "Non riesco a capire il perché non la buttiamo dentro. Tutti trovano le giocate per andare in gol e noi no. Dobbiamo trovare delle soluzioni, cambiando qualche posizioni perché è davvero un peccato". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

