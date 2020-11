Milan-Fiorentina, i numeri di Theo Hernandez in rossonero | Serie A News

Milan, i numeri di Theo Hernandez in rossonero

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Theo Hernandez è arrivato in Italia dal Real Madrid la scorsa stagione: i suoi numeri, pubblicati sul Match Program di questa settimana, a poche ore da Milan-Fiorentina di San Siro.

Dall’inizio della scorsa stagione, solo due difensori hanno segnato almeno 5 gol e servito almeno 5 assist: Theo Hernandez e Robin Gosens dell’Atalanta. Nessun difensore ha messo a segno più dribbling di Theo Hernandez, ben 19. Inoltre il laterale rossonero è il difensore che crea il maggior numero di occasioni pericolose: 37. La prima partecipazione ad un gol in Serie A per Theo Hernandez è avvenuta proprio contro la Fiorentina lo scorso campionato, servendo l’assist a Leao. Infine, 3 dei 5 assist realizzati in Serie A li ha serviti a Ibrahimovic.

