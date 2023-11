Milan-Fiorentina, si ripensa alla convocazione di Camarda | PM News

I giornalisti sportivi Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno, immediatamente, rilanciato la notizia di una possibile convocazione per Francesco Camarda, classe 2008, in Prima Squadra.

Notizia che possiamo confermarvi anche noi di 'PianetaMilan.it'. Il Milan, infatti, sta seriamente valutando l'opportunità di convocare Camarda per Milan-Fiorentina, visto che, oltre a Luka Jović, il Diavolo non ha altri centravanti arruolabili per la partita.

Camarda, che non ha compiuto ancora 16 anni, si è allenato spesso in questi giorni - durante la pausa Nazionali - con la Prima Squadra e con mister Pioli. Che sia scoccato davvero il suo momento? LEGGI ANCHE: Milan in emergenza totale, rotto anche Okafor: le sue condizioni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.