Milan-Fiorentina 1-0 al 90′: decide Leao nel finale | Serie A News

È terminata da pochi minuti Milan-Fiorentina , partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi a 'San Siro'. Ecco com'è andato il match per i rossoneri di Stefano Pioli nei secondi 45' di gioco.

Il primo tempo, terminato 0-0, ha visto il Milan troppo impreciso ed una Fiorentina abile a pungere un paio di volte in contropiede. La ripresa inizia con una palla-gol pazzesca per il Diavolo. Brahim Díaz lancia il contropiede, Olivier Giroud lo rifinisce con l'assist per Rafael Leão. L'attaccante portoghese, però, arriva con il passo lungo, scoordinato e spara il pallone alto sulla traversa con Pietro Terrraciano praticamente a terra.