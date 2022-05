Milan-Fiorentina 0-0 al 45′: Diavolo troppo impreciso | Serie A News

È terminato il primo tempo di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco sono andati i primi 45' di gioco ...

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli.

Inizia meglio la Fiorentina, ma è il Milan che crea il primo, vero pericolo del match. Al 7', infatti, Theo Hernández segna un gran gol, ma l'arbitro Paolo Valeri, giustamente, annulla per una posizione di fuorigioco di Junior Messias in partenza dell'azione del Diavolo.

Cinque minuti più tardi, al 12', ancora Theo pericoloso sugli sviluppi di un'azione avviata da Rafael Leão e rifinita da Brahim Díaz (con l'aiuto, decisivo, del retro-passaggio di Nikola Milenković): il tiro del laterale francese, però, finisce soltanto sull'esterno della rete.

Al 16' pallone stupendo di Franck Kessié, in profondità, per Olivier Giroud, che ci aveva provato qualche istante prima di testa. Stavolta l'attaccante francese tenta di superare il portiere viola Pietro Terracciano, ma, di sinistro, deposita la sfera incredibilmente sul fondo. Occasione colossale per il vantaggio del Diavolo.

Tra il 21' e il 24' i viola vanno due volte vicini al gol: prima ci prova uno degli ex della gara, Riccardo Saponara, con un destro a giro su cui è bravissimo Mike Maignan (ben protetto da Kessié, poi, sull'accorrente Alfred Duncan). Quindi, è Theo Hernández ad immolarsi sulla conclusione ravvicinata, a botta sicura, di Nico González ben servito da Youssef Maleh.

Al 33' occasione importante per Kessié, che tira di prima intenzione in seguito ad una respinta di Terracciano sul tiro-cross di Theo dalla sinistra. Pallone, però, altissimo sulla traversa. Dieci minuti più tardi, poi doppia chance per Davide Calabria: il primo tiro è respinto dalla difesa viola, il secondo finisce alto.

Il Milan ci prova (anche negli ultimi istanti con Leão), quindi, per tutti i primi 45' (rischiando in un paio di contropiede) ma, per via della solita imprecisione, non riesce a sfondare la retroguardia ospite. Dopo il primo tempo, Milan-Fiorentina è ancora ferma sullo 0-0. Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Fiorentina a 'San Siro' >>>

