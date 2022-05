Milan-Fiorentina 1-0, Maignan è MVP della partita | Serie A News

Mike Maignan votato miglior giocatore di Milan-Fiorentina dai tifosi rossoneri. Le motivazioni del riconoscimento per il portiere francese

Mike Maignan votato miglior giocatore di Milan-Fiorentina dai tifosi rossoneri attraverso i canali ufficiali del club di Via Aldo Rossi. Le motivazioni del riconoscimento per il portiere francese, classe 1995 , reduce dal 15° 'clean sheet' stagionale, nella nota pubblicata da 'acmilan.com'.

Il portiere francese, fino a quel momento inoperoso, trova il modo per rivelarsi decisivo nel momento giusto. Come un gol, come sanno fare i grandi portieri d'altronde. In stagione Mike ha disputato 29 partite in questa Serie A, mantenendo la porta inviolata in 15 partite, più del 50%.