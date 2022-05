Il Milan di Stefano Pioli è primo in classifica e in lotta per lo Scudetto 2022, ma il calciomercato estivo incombe e, pertanto, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, qualsiasi sia il risultato finale, sono già al lavoro per potenziare la squadra rossonera in vista della prossima stagione. Annata che, nelle intenzioni della società, dovrà riportare il Diavolo ad essere più competitivo anche in Champions League. A centrocampo ci saranno cambiamenti importanti.