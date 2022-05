Milan-Fiorentina 1-0, Cesari: “Ikoné-Leao? Andava sanzionato”

Graziano Cesari, ex arbitro in Serie A, ha parlato della mancata concessione di un rigore a Rafael Leao del Milan nella sfida contro i viola

Ieri pomeriggio, a 'San Siro', il Milan di Stefano Pioli ha battuto la Fiorentina di Vincenzo Italiano con un gol di Rafael Leao all' 82' . Gol numero 10 in questa edizione della Serie A per l'attaccante portoghese. Una rete da tre punti che ha consentito al Diavolo di restare in testa alla classifica a +2 sull' Inter .

Valeri ha sorvolato, giudicando l'intervento regolare. Ma non è dello stesso avviso Graziano Cesari, ex arbitro in massima serie nonché internazionale, che, nel corso della trasmissione 'Pressing' in onda ieri sera, ha spiegato: "L’intervento di Ikoné su Leao andava sanzionato. Il giocatore viola non prende mai il pallone". Milan, nel mirino un gioiello sudamericano: le ultime news di mercato >>>