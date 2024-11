Il Milan vince 3-0 contro l'Empoli grazie al gol di Morata e la doppietta di Reijnders, che si aggiudica il Panini Player of the Match.

Il Milan vince 3-0 contro l'Empoli: decisivi il gol di Alvaro Morata e la doppietta Tijjani Reijnders. L'olandese si è aggiudicato il Panini Player of the Match, premio che viene assegnato al migliore in campo in Serie A. Per Reijnders si tratta del suo terzo premio individuale in campionato, dopo averlo ottenuto il primo contro l'Inter ed il secondo contro il Monza.