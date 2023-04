Milan-Empoli, Pobega: “Trascurato? Non ho dato le risposte giuste al mister”

Tommaso Pobega, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Tommaso Pobega, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul ruolo: "Io ho giocato dove il mister mi ha detto di giocare. Oggi in costruzione mi sono abbassato di più tra i centrali e lateralmente per fare alzare i terzini. Più che numeri, è un modo di stare in campo in cui cercavamo di stare sempre in superiorità e tenere il pallino del gioco".

Se si è sentito trascurato: "Ho lavorato su me stesso, vuol dire che in allenamento non ho dato le risposte giuste al mister per farmi giocare titolare. Ho lavorato nel miglior modo, ho cercato di fare una partita più precisa e utile possibile".

Su un bilancio della sua stagione: "Secondo me fare i bilanci ora è presto, mancano diverse partite e siamo ancora in corsa per la Champions. Ogni settimana devo migliorare, prendere ciò che posso da compagni, allenatore e dirigenza per crescere".

Sul soprannome Harry Potter: "Sono stato fortunato ad essere stato allenato da grandi allenatore. Il soprannome non mi ricordo più chi ha iniziato, sono passati tanti anni. Non mi ricordo chi ha iniziato".

Sulla sua laurea: "Era un argomento in economia che mi ha appassionato molto, la parte di responsability mi interessava come argomento. Ho parlato con il Milan, mi sono fatto dare i bilanci e ho fatto un focus su quello".

Su cosa farà da grande: "Non lo so (ride, ndr)".

Sulle sue qualità: "Sicuramente nel secondo tempo ho avuto l'occasione di testa. Lì sicuramente dovevo essere più preciso, era un'occasione importante e poteva cambiare le sorti della partita". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>