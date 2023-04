Milan-Empoli, Pioli: “Fatto di tutto per vincere, ma la palla non è entrata”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di 'SKY' al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo Stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle sensazioni: "Un risultato che non volevamo. Rimpianto per il primo tempo, dovevamo essere più presenti in area. Abbiamo giocato con grande intensità, concedendo niente ad un avversario che di solito crea azioni pericolose. Nel secondo tempo abbiamo fatto di tutto per vincere, ma la palla non è voluta entrare. Vedo una squadra in salute ed è un risultato negativo, ma non una prestazione negativa".

Se si aspettava di più dalle alternative: "Dagli attaccanti ci si aspetta il gol, ma le occasioni le abbiamo create. I terzini più alti ci davano più ampiezza, potevamo riempire meglio l'area. La squadra ha fatto una buona partita però è chiaro che se non arriva la vittoria vuol dire che qualcosa è mancata".

Su De Ketelaere in panchina: "Ma io credo che il tuo giudizio poteva essere diverso. Se Rebic e Origi avessero segnato. Per quanto riguarda Charles fa tutto quello che deve fare per convincermi di giocare. Oggi ne ho cambiato cinque, non volevo cambiarne troppi ma darà il suo contributo".

Se è un giocatore diverso in allenamento: "De Ketelaere in allenamento lavora quanto e come i suoi compagni. Tutti avete detto che a Napoli Bennacer trequartista, finalmente i tre centrocampisti... Le scelte si fanno. Abbiamo tanti giocatori in fase offensiva, lui si allena bene ed è un ragazzo maturo che sa di poter superare le difficoltà".

Sul Milan diverso rispetto a qualche settimana fa : "Era tanto che non giocavamo con questa energia e compattezza. Io infatti sono dispiaciuto, siamo il Milan e volevamo vincere anche stasera. Ma da allenatore della mia squadra che conosco bene stiamo tornando ai nostri livelli, poi possiamo fare meglio. Noi dobbiamo cercare di migliorare il nostro gioco e sta migliorando".

Se inventerà qualcosa contro il Napoli: "Io non ho fatto nessuna genialata, ho messo in campo una squadra che ha fatto un'ottima partita. Noi a Napoli abbiamo sfruttato una cosa, che noi avevamo più bisogno di loro. Mercoledì avremo entrambi grandissime motivazioni. Mi aspetto un Napoli forte come domenica scorsa. Poi le partite cambiano, alla prima occasione vera abbiamo segnato. Noi negli spazi siamo forti, oggi erano tutti chiusi. Noi avevamo più bisogno di loro, ma mi aspetto una partita diversa mercoledì. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio, le situazioni cambiano e possiamo cambiare qualcosa perché anche il Napoli ci ha creato difficoltà, ha fatto delle posizioni che ci hanno creato problemi. Saremo compatti e attenti, la partita è di una tale importanza. Quando giochiamo la Champions a San Siro è entusiasmante, affronteremo con fiducia la gara. Nelle 8 di Champions solo Napoli, Benfica e Bayern sono al comando in campionato. Il Napoli è una grandissima squadra. Noi abbiamo mancato qualcosa in campionato". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>