Milan-Empoli, Pioli: “Kalulu merita questo. +5 sull’Inter? Classifica non reale”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul + 5 sull'Inter : "Siamo contenti del nostro momento, ma la classifica non è reale. Viaggiamo di partita in partita con convinzione e attenzione".

Se questa vittoria sarà una pressione per chi sta dietro : "Credo che ogni squadra cerca di dare il massimo per vincere, noi già pensiamo alla prossima, ci immaginiamo già che sarà complicata a Cagliari."

Sul gol e Maignan che dispone la controbarriera da centrocampo: "Così fanno le squadre che vogliono vincere, la comunicazione è troppo importante. Mike è sempre stato così partecipe e curioso. Fa 100 domande al giorno per capire come ci muoviamo, però poi dopo è dentro la partita in tutto per tutto e deve continuare così. Tutti i giocatori lontano dalla palla devono organizzare le posizioni, questa cosa lui ce l'ha dentro, anche la personalità nel proporsi, è una cosa molto vantaggiosa".