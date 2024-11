Milan-Empoli, Fonseca: “Reijnders, che qualità. Su Chukwueze e Musah …”

Su Tijjani Reijnders : "Sappiamo tutti noi le sue qualità. In questa stagione sta facendo più gol, è importante perché è un giocatore che finalizza bene. Sono soddisfatto di quello che sta facendo, così come di Christian Pulisic. Ma preferisco parlare della squadra. Sottolineo che mi sono piaciuti molto i due momenti di Samuel Chukwueze nel difendere l'area, mi è piaciuto molto. Uno spirito importante per la squadra".

Sulla tattica con Yunus Musah in mezzo: "L'Empoli è la squadra che giocava più lunga in Serie A, era importante avere Musah a fare quel lavoro. Possiamo ripeterlo contro un'altra squadra. Magari contro un'altra no. Ma è importante vedere come la squadra, in questo contesto, si senta sicura e abbia stabilità".