Milan-Empoli, le parole di D'Aversa a 'DAZN'

Sul tentativo di svolta all'intervallo: "All'intervallo volevo dare una scossa e ho fatto due cambi. Il primo tempo è responsabilità mia. È chiaro che si può perdere a San Siro contro il Milan, ma non si è perso per le assenze. Il primo tempo si poteva fare meglio. Stasera non si è visto quello che di solito facciamo vedere in campionato. Troppi passaggi errati per una squadra che si deve salvare. Se nel primo tempo questa cosa c'è stata da parte di tutti vuol dire che la responsabilità è mia che non ho fatto capire come andava giocata questa partita".