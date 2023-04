Milan-Empoli, la curiosità: venerdì favorevole al Diavolo | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) L'aprile determinante del Milan propone il primo appuntamento casalingo: a San Siro arriva l' Empoli di Zanetti, squadra insidiosa che già nel match d'andata ha messo in difficoltà i rossoneri fino ai minuti di recupero. Una partita da vincere, per dare continuità alla serata di Napoli e avvicinarsi nel migliore dei modi all'appuntamento di Champions, contro la stessa squadra di Spalletti. Ecco alcune curiosità e statistiche legate all'incrocio contro i toscani:

In ben 21 partite giocate di venerdì, in Serie A, su 23 il Milan è rimasto imbattuto: le due sconfitte rappresentano la percentuale più bassa della storia del campionato tra le squadre che hanno disputato almeno tre incontri in questo giorno della settimana. Lo stesso non si può dire dei toscani, sconfitti in sei occasioni su otto di venerdì, incluso il precedente più recente (lo scorso 17 marzo contro l'Atalanta).