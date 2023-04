Milan-Empoli, la curiosità: Theo Hernandez sfida Parisi | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) L'aprile determinante del Milan propone il primo appuntamento casalingo: a San Siro arriva l' Empoli di Zanetti, squadra insidiosa che già nel match d'andata ha messo in difficoltà i rossoneri fino ai minuti di recupero. Una partita da vincere, per dare continuità alla serata di Napoli e avvicinarsi nel migliore dei modi all'appuntamento di Champions, contro la stessa squadra di Spalletti. Ecco alcune curiosità e statistiche legate all'incrocio contro i toscani:

Milan-Empoli vedrà protagonisti i tre giocatori che, nella Serie A in corso, hanno percorso più metri in avanti con movimenti palla al piede: Fabiano Parisi, Theo Hernández e Rafael Leão. Il terzino toscano è il difensore che vanta più dribbling riusciti in questo campionato, statistica che è guidata da Leão. Rafa, in gol all'andata e reduce dalla doppietta del Maradona, potrebbe andare a segno in due partite consecutive di campionato - nello stesso anno solare - per la prima volta dal settembre 2021 ed è a una rete dall'eguagliare le 11 marcature della scorsa stagione, record personale.