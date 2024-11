Milan-Empoli, rossoneri finalmente convincenti: con Musah c’è più equilibrio

E Musah ? Lo scriviamo ormai da diverse settimane: lo statunitense può essere davvero l'elemento di equilibrio del Milan . La sua duttilità gli permette di poter giocare in diverse zone del campo. Dal mediano alla mezz'ala fino all'esterno a tutta fascia. In quest'ultima posizione, però, sembra poter incidere maggiormente. Aiuta il reparto difensivo e supporta gli attacchi, andando a creare volume sia nelle transizioni negative che quelle positive.

Tuttavia, dopo una prestazione del genere ci aspettiamo di rivederlo in campo anche nel big match contro l'Atalanta. Nella sfida ai bergamaschi, il Milan si gioca una bella fetta della stagione: vincere potrebbe ricondurre i rossoneri nei binari giusti per la qualificazione alla prossima Champions League. Confidiamo in Fonseca, dunque, sperando che contro la squadra di Gasperini non opti per un nuovo cambio tattico. Il Milan ha bisogno di continuità e non solo nei risultati.