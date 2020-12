Milan, è derby scudetto: ecco le differenze con l’Inter | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: è derby scudetto

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul momento delle due milanesi. Il Milan è in testa al campionato, ma l’Inter è in ripresa. Se anche nel prossimo turno manterranno le loro posizioni, le due squadre trascorreranno il giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città, in testa al campionato davanti alla Juventus. Non accadeva da ben 11 anni, cioè dalla stagione 2009-10.

Le differenze tra le due squadre sono evidenti, così come dice la storia. Il Milan, dai tempi di Berlusconi, è costruito per essere bello. Non solo vincente, dunque, ma in grado di divertire e di appassionare i propri tifosi e non solo. La squadra di Pioli ha messo in fila 29 partite con almeno un gol e sta proponendo un calcio dinamico, moderno, che mette in difficoltà gli avversari. Insomma, la vittoria attraverso il gioco.

L’Inter invece sembra aver trovato la quadratura proprio nell’ultima partita contro il Sassuolo. Conte ha rinunciato al trequartista, arretrando il suo miglior incursore (Barella) davanti alla difesa (3-5-2). La squadra nerazzurra ha concesso al Sassuolo il 60% del possesso palla, proponendo delle micidiali ripartenze. E’ questo lo spirito dell’Inter: concretezza. Non solo nel presente, ma anche nel passato. Insomma, due filosofie diverse ma che possono portare entrambe al risultato. Chi la spunterà? Calciomercato Milan, importanti novità sul vice Ibra >>>