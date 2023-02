Milan, che cambio in difesa! I numeri con il nuovo modulo

Il Milan ha vissuto un inizio di 2023 davvero da incubo, specialmente in difesa con tantissimi gol subiti. I rossoneri, sono stati obbligati a cambiare qualcosa per invertire il trend negativo. Il Milan , da quando Pioli ha inserito Thiaw e la difesa a tre , ha cambiato passo, specialmente nei gol subiti. Ecco i numeri.

Milan, i numeri della difesa a 3

Il Milan dopo la sconfitta pesante contro il Sassuolo ha cambiato come è noto il sistema di gioco a partire dal derby del 5 febbraio, sistemandosi con la difesa a tre. Secondo i dati riportati da Sky Sport 24, fino al 4 febbraio la media di gol subiti a partita era di 1.4, dal 5 in poi questa si è abbassata sensibilmente: 0.3 la media di gol subiti. Anche i tiri subiti in media sono diminuiti, da 4 a 3.5; così come gli expected gol subiti, da 1.2 a 0.7. Milan, arriva Ferguson dal Bologna? Ecco numeri e caratteristiche